Старша донька Алека Болдвіна чекає на первістка

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін, вагітна.

Радісну новину про народження первістка дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Айрленд додала світлину з процедури УЗД, де на екрані вже видно малюка.

"Щасливого Нового року", - лаконічно підписала фото донька Болдвіна.

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

27-річна модель планує народити первістка від свого 37-річного бойфренда, музиканта RAC (справжнє ім'я - Андре Аллен Анжос). Пара зустрічається вже більше року та разом проживає у Орегоні.

Айрленд Болдвін з бойфрендом / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Айрленд Болдвін з бойфрендом / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Майбутній дідусь Алек Болдвін поки що ніяк не коментував народження першого онука. Однак Айрленд вже привітали її двоюрідні сестрі, Гейлі Бібер(Болдвін) і Алайя Болдвін, а також зіркові друзі.

Вітаю у клубі матусь! (Алайя Болдвін)

Я плачу! (Гейлі Бібер)

Вітаю, люба! (Періс Гілтон)

Ура! Не можу дочекатися зустрічі з тобою, крихітко! (Румер Вілліс)

Нагадаємо, що Айрленд спільна донька актора та його першої дружини Кім Бейсінгер.

Алек Болдвін з донькою / Фото: Associated Press

До речі, нещодавно про свою вагітність також повідомила Румер Вілліс, донька актора Брюса Вілліса.

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