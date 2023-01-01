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Старша донька Алека Болдвіна чекає на первістка

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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429
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Старша донька Алека Болдвіна чекає на первістка

Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

27-річна Айрленд скоро стане мамою.

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін, вагітна. 

Радісну новину про народження первістка дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Айрленд додала світлину з процедури УЗД, де на екрані вже видно малюка.

"Щасливого Нового року", - лаконічно підписала фото донька Болдвіна. 

© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

27-річна модель планує народити первістка від свого 37-річного бойфренда, музиканта RAC (справжнє ім'я - Андре Аллен Анжос). Пара зустрічається вже більше року та разом проживає у Орегоні. 

Айрленд Болдвін з бойфрендом / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвін з бойфрендом / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвін з бойфрендом / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвін з бойфрендом / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Майбутній дідусь Алек Болдвін поки що ніяк не коментував народження першого онука. Однак Айрленд вже привітали її двоюрідні сестрі, Гейлі Бібер(Болдвін) і Алайя Болдвін, а також зіркові друзі. 

  • Вітаю у клубі матусь! (Алайя Болдвін)
  • Я плачу! (Гейлі Бібер)
  • Вітаю, люба! (Періс Гілтон)
  • Ура! Не можу дочекатися зустрічі з тобою, крихітко! (Румер Вілліс)

Нагадаємо, що Айрленд спільна донька актора та його першої дружини Кім Бейсінгер. 

Алек Болдвін з донькою / © Associated Press
Алек Болдвін з донькою / Фото: Associated Press

До речі, нещодавно про свою вагітність також повідомила Румер Вілліс, донька актора Брюса Вілліса.

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Дата публікації
Перегляди
429
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