Старша донька Алека Болдвіна чекає на первістка

27-річна Айрленд скоро стане мамою.
Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін, вагітна.
Радісну новину про народження первістка дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Айрленд додала світлину з процедури УЗД, де на екрані вже видно малюка.
"Щасливого Нового року", - лаконічно підписала фото донька Болдвіна.
27-річна модель планує народити первістка від свого 37-річного бойфренда, музиканта RAC (справжнє ім'я - Андре Аллен Анжос). Пара зустрічається вже більше року та разом проживає у Орегоні.
Майбутній дідусь Алек Болдвін поки що ніяк не коментував народження першого онука. Однак Айрленд вже привітали її двоюрідні сестрі, Гейлі Бібер(Болдвін) і Алайя Болдвін, а також зіркові друзі.
- Вітаю у клубі матусь! (Алайя Болдвін)
- Я плачу! (Гейлі Бібер)
- Вітаю, люба! (Періс Гілтон)
- Ура! Не можу дочекатися зустрічі з тобою, крихітко! (Румер Вілліс)
Нагадаємо, що Айрленд спільна донька актора та його першої дружини Кім Бейсінгер.
До речі, нещодавно про свою вагітність також повідомила Румер Вілліс, донька актора Брюса Вілліса.
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