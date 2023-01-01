24-річна Міла Сивацька виходить заміж

Популярна українська акторка Міла Сивацька поділилася радісними новинами. У новорічну ніч бойфренд знаменитості освідчився їй.

Про це зірка розповіла в Instagram та опублікувала фото, де показала обручку, яка красується на її безіменному пальці.

"Повітряна тривога. А я сиджу і реву від щастя. Найважливіше "так", - підписала знімки Міла.

Міла Сивацька виходить заміж / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Зазначимо, 24-річна Міла рідко показує світлини зі своїм коханим та майже нічого про нього не розповідає. Відомо, що чоловіка звати Сергієм. Закохані випадково познайомилися в аеропорту "Жуляни". Сергій о п'ятій ранку запропонував Мілі випити кави, так і зав'язалося їхнє спілкування, яке переросло у стосунки.

Міла Сивацька з бойфрендом / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Загалом, бойфренд Сивацької не публічна персона. Міла раніше говорила, що він не працює у сфері кіно, а має власний бізнес. Тим часом сама Сивацька 2022 року оголосила, що припиняє акторську кар'єру.

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