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Шер потішила українців "повішеним" Путіним на новорічній ялинці

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Шер потішила українців "повішеним" Путіним на новорічній ялинці

Шер / Фото: Associated Press

Співачка вкотре продемонструвала свою підтримку Україні.

Легендарна виконавиця Шер потішила українців кумедною прикрасою на новорічній ялинці із "повішеним" Путіним. 

Співачка у Новий рік привітала своїх прихильників зі святами та побажала усім миру та добра. Втім, на думку, Шер не усі заслуговують на це.

Так, зірка  вирішила вкотре підтримати Україну у повномасштабній війні з РФ і додала промовисте фото. На зображенні на ялинці висіла іграшка у вигляді Путіна із мотузкою на шиї та двома прапорцями у руках - СССР і Росії. 

"Окей, ми можемо зробити виняток для деяких. Ми можемо зробити багато винятків", - написала Шер.

У коментарях під зображенням українці подякували Шер за її підтримку, а також оцінили почуття гумору співачки.

  • Дякуємо, королево, за твою музику і твою підтримку!
  • Люблю тебе! У тебе дивовижне почуття гумору!
  • Дякую! Сьогодні вночі кожен українець бажав цього!

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни в Україні співачка одразу висловила свою підтримку українцям та виступила проти російського вторгнення на наші території.

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Дата публікації
Перегляди
126
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