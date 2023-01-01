Святослав Вакарчук заговорив про свою піврічну донечку

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук влітку 2022-го року вдруге став батьком.

За словами музиканта, минулий рік був дійсно тяжким і складним. Однак, були й приємні моменти, які він завжди буде згадувати з теплотою у серці, для музиканта – це народження донечки.

"У мене народилася донька. Їй, до речі, пів року. Цей момент для мене – це теж цей рік. Я, до речі, думаю, що у цьому є великий символізм", - прокоментував Вакарчук в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Також артист зазначив, що народження дітей під час війни – це чимала відповідальність. Однак, це надає ще більшої сили та мотивації здолати ворога.

"Я вважаю, що народження дитини під час війни, це з одного боку велика відповідальність, яка падає тобі на плечі, а з іншого боку – це величезний моральний бронежилет, який тобі дає сили. Це страшенна мотивація. Тому важко, страшно навіть за бійців, в яких народжуються в цей час діти. Але я знаю, наскільки їм це допомагає, я тепер це відчуваю на собі. В цей момент ти стаєш удвічі сильнішим", - поділився артист.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук влітку минулого року вдруге став батьком. Євгенія Яцута народила музиканту доньку Соломію. Також артист виховує сина Івана, який з'явився на світ 2021 року.

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