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Велика Британія повністю відмовилась від російського газу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Велика Британія повністю відмовилась від російського газу

Фото: Associated Press

У Британії це зробили через війну Росії проти України.

Велика Британія 1 січня 2023 року повністю відмовилась від російського газу

Про це повідомили в МЗС Великої Британії. 

"Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу на шляху до зменшення їхньої власної залежності", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року ціна на газ у Європі вперше знизилася до рівня початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також Німеччина купуватиме у США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік.

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Дата публікації
Перегляди
490
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