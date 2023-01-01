Велика Британія повністю відмовилась від російського газу

У Британії це зробили через війну Росії проти України.

Велика Британія 1 січня 2023 року повністю відмовилась від російського газу.

Про це повідомили в МЗС Великої Британії.

"Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу на шляху до зменшення їхньої власної залежності ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року ціна на газ у Європі вперше знизилася до рівня початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також Німеччина купуватиме у США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік.

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