Голова "Нафтогазу" повідомив гарні новини з енергетичного фронту

"Нафтогаз" забезпечив майже пів мільярда куб. м газу за цей тиждень.

НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткове постачання майже пів мільярда кубів газу, що допоможе пройти цьогорічний опалювальний сезон ще більш стало.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Україна отримає близько 350 млн куб. м газу від норвезької державної енергетичної компанії Equinor та 100 млн куб. м газу від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців.

Також читайте Росіяни масовано обстріляли газовидобувну інфраструктуру України: Чернишов розповів про наслідки

"Маємо новини на фронті енергетичної дипломатії. Радий повідомити, що ми домовилися про поставку майже пів мільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Водночас для підтримки електрогенерації, яка потерпає від постійних ворожих атак з боку РФ, Україна цьогоріч потребує ще трохи менше 2 млрд куб. м газу.

"Я дуже радий, що ми зможемо допомогти із забезпеченням України природним газом протягом зими в цій надзвичайній ситуації", — додав Хельге Хаугане, старший віцепрезидент з питань газу та електроенергії в Equinor.

Як повідомляв раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі газу до наших газосховищ.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко каже, що Україна забезпечена природним газом у підземних газосховищах. Навіть за блекауту газ в українців буде.

Читайте також: