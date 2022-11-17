Росіяни масовано обстріляли газовидобувну інфраструктуру України: Чернишов розповів про наслідки

Пожежу, яка виникла від обстрілу, вже ліквідували.

Російські війська 17 листопада здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його даними, розбомблено декілька об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Наразі про постраждалих не повідомляється, але інформація уточнюється.

Спеціалісти оцінюють наслідки та масштаби атаки росіян на інфраструктуру.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, - повідомив Олексій Чернишов.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 листопада заявив, що росіяни почали бомбити газовидобуток України. Прем'єр також повідомляв про атаку на "Південмаш" у Дніпрі.

У результаті ракетної атаки по Дніпру поранено щонайменше 14 осіб, серед них одна дитина. Усі вони перебувають в лікарнях міста. Пошкоджено житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський показав момент потужного російського ракетного удару по Дніпру.

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