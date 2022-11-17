Над Києвом збили чотири ракети та п'ять іранських безпілотників - КМВА

Під час повітряної тривоги ЗСУ над Києвом збили чотири ракети та п'ять іранських безпілотників.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"За час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed"", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що над Київським водосховищем було збито два безпілотника іранського виробництва "Шахед", які запустили російські окупаційні війська.

Нагадаємо, що ранок 17 листопада в Україні знову розпочався з повітряної тривоги та масованої атаки РФ. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій, Харківській та Одеській областях. У Києві, Київській, Сумській та Вінницькій областях спрацювала ППО.

Натомість у Дніпрі, Одеській та Харківській областях є влучання у інфраструктурні об'єкти, а також поранені люди.

Зокрема у Дніпрі росіяни атакували "Південмаш", там триває пожежа. Внаслідок обстрілу також поранено щонайменше 14 людей, серед яких є одна 15-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки поряд з підприємством. В Ізюмському районі Харківської області внаслідок ворожого ракетного обстрілу поранено трьох працівників об'єкту критичної інфраструктури, вони у лікарні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи сьогоднішню атаку РФ, наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

Варто зазначити, що попередня масована атака РФ була 15 листопада. Тоді ворог випустив по Україні біля 100 ракет. Це була наймасштабніша атака окупантів від 24 лютого. Силам української ППО вдалося збити 77 ракет, проте деякі все ж таки влучили у енергетичні об'єкти та будинки у Києві, де загинула жінка. Через обстріл було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної галузі, через що в Україні знову запроваджено екстрені відключення світла.

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