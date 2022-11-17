Тепер бомблять наш газовидобуток - Шмигаль про нові цілі росіян в Україні

Росія 17 листопада знову атакувала Україну, є влучання в об'єкти інфраструктури у Дніпрі та Одеській області.

Нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 листопада на Київському міжнародному економічному форумі.

"Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш"", - сказав він.

Варто зазначити, що ранок 17 листопада в Україні знову розпочався з повітряної тривоги та масованої атаки РФ. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій та Одеській областях. У Києві за попередніми даними, сили ППО збили дві крилаті ракети. Українська ППО також спрацювала у Київській, Сумській та Вінницькій областях.

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У Дніпрі та Одеській область, на жаль, ворог поцілив у об'єкти інфраструктури. За повідомленнями очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, наразі внаслідок влучання у промислове підприємство Дніпра там триває сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд.

Попередньо, п'ять людей зазнали поранень, серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості.

Повітряна тривога триває - червона вся Україна, крім окупованого РФ Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.

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