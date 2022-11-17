ЗСУ продовжують контрнаступ на Луганщині і намагаються відрізати окупантів від доріг та залізниці - ISW

Українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної. У Міноборони Росії стверджували, що російські авіаудари завадили українським військам провести штурм на ділянці за 20 км на північний захід від Сватового поблизу Берестового та Коліснівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що згідно з повідомленнями російських військових блогерів, українські війська проводили наступальні операції в 14 км на північний захід від Сватового поблизу Куземівки, а один з військових блогерів РФ стверджував, що українські війська намагалися перекрити ділянку дороги та залізниці в цьому районі.

Також повідомлялося, що ЗСУ ведуть бойову розвідку на лінії Піщане-Стельмахівка на північний захід від Сватового і що російські артилерійські підрозділи відбили українські атаки на російські позиції поблизу Коломийчихи Луганської області (10 км на захід від Сватового).

Крім цього, за повідомленнями росіян, українські війська продовжують спроби перекрити частину траси Сватове-Кремінна, а українські диверсійно-розвідувальні групи діють у 6 км на північний захід від Кремінної поблизу Червонопопівки. Бої тривають у 12 км на південь від Кремінної в Білогорівці.

"Джерело БАРС-13 (Бойовий резерв Росії) посилалося на офіцера "ЛНР", який стверджував, що українські війська почали наступ по всій лінії від Попасної Луганської області до Харківської області та накопичують танкові групи. Також українські сили накопичуються вздовж лінії Орлянка-Затишне-Сватове на північний захід від Сватового, готуючись до майбутнього великого наступу, хоча ISW не дає жодних оцінок щодо заяв щодо майбутніх українських операцій", - йдеться в повідомленні Інституту.

Вчора,16 листопада, ЗСУ продовжували обстрілювати російські військові зосередження та матеріально-технічне забезпечення в Луганській області - завдали ударів по Мирному, Перевальську та Зимогір’ю ракетами HIMARS.

На відео з геолокацією, опублікованому 16 листопада, видно, як українські війська нібито завдають ударів по російських позиціях на північ від Старобільська. Український Генштаб повідомив, що 15 листопада український удар по російських зосередженнях біля Деніжникового (між Старобільськом і Луганськом) вбив і поранив щонайменше 50 російських військових.

Нагадаємо, що українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили 2 ворожі пункти управління та 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Крім цього поцілено у склади боєприпасів.

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