ВСУ продолжают контрнаступление в Луганской области и пытаются отрезать оккупантов от авто и жд сообщений— ISW

Украинские войска продолжают контрнаступление в направлении Сватового и Кременной. В Минобороны России утверждали, что российские авиаудары помешали украинским войскам провести штурм на участке в 20 км северо-западнее Сватового вблизи Берестового и Колесновки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Об этом идет речь в ежедневном отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что согласно сообщениям российских военных блоггеров, украинские войска проводили наступательные операции в 14 км северо-западнее Сватового вблизи Куземовки, а один из военных блоггеров РФ утверждал, что украинские войска пытались перекрыть участок дороги и железной дороги в этом районе.

Также сообщалось, что ВСУ ведут боевую разведку на линии Песчаное-Стельмаховка к северо-западу от Сватового и что российские артиллерийские подразделения отразили украинские атаки на российские позиции вблизи Коломыйчихи Луганской области (10 км к западу от Сватового).

Кроме этого, по сообщениям россиян, украинские войска продолжают попытки перекрыть часть трассы Сватово-Кременная, а украинские диверсионно-разведывательные группы действуют в 6 км к северо-западу от Кременной близ Червонопоповки. Бои продолжаются в 12 км к югу от Кременной в Белогоровке.

"Источник БАРС-13 (Боевой резерв России) ссылался на офицера "ЛНР", который утверждал, что украинские войска начали наступление по всей линии от Попасной Луганской области до Харьковской области и накапливают танковые группы. Также украинские силы накапливаются вдоль линии Орлянка-Уютное- Сватово к северо-западу от Сватового, готовясь к предстоящему большому наступлению, хотя ISW не дает никаких оценок относительно заявлений по поводу будущих украинских операций", — говорится в сообщении Института.

Вчера, 16 ноября, ВСУ продолжали обстреливать российские военные сосредоточения и материально-техническое обеспечение в Луганской области – нанесли удары по Мирному, Перевальску и Зимогорью ракетами HIMARS.

На видео с геолокацией, опубликованном 16 ноября, видно, как украинские войска якобы наносят удары по российским позициям к северу от Старобельска. Украинский Генштаб сообщил, что 15 ноября украинский удар по российским сосредоточениям возле Денижникового (между Старобельском и Луганском) убил и ранил по меньшей мере 50 российских военных.

Напомним, что украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 вражеских пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Помимо этого направлено в составы боеприпасов.

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