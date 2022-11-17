ВСУ отразили вражеские атаки на 7 участках на Донбассе и "насыпали" оккупантам на Запорожье: утренняя сводка Генштаба 17 ноября.

ВСУ продолжают оборону и уничтожают вражеские штабы и склады.

Начались 267 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов по территории Украины и совершили более 40 обстрелов с РСЗО. Также, за прошедшие сутки, ракетный удар понесли объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Р

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарне Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки;

в Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Зеленовке, Чернобаевке и Херсону.

Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Ситуация на захваченных территориях:

15 ноября в городе Мелитополь украинские защитники уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и ЗРК С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

В Каховском районе оккупанты проводят фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения Силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики пройдут объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

В городе Энергодар Запорожской области оккупанты изъяли все учебники по истории Украины для дальнейшего их уничтожения. По представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента РФ присвоены так называемые "почетные звания" городам Горловка и Мариуполь.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Напомним, что в Херсоне пришлось взорвать отделение полиции из-за того, что его заминировали кафиры. Взрывчатку русские захватчики замаскировали и заложили внутри здания.

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