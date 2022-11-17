ВСУ на юге выполнили 45 огневых задач в сутки

Обстановка на южно-бузском и таврическом направлении напряжена, но контролируемая.

В течение суток украинские военные на юге уничтожили 3 единицы автобронетехники, ранили 5 оккупантов, а артиллеристы выполнили 45 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В сообщении указывается, что враг продолжает обустройство обороны на разных рубежах, ищет возможности для улучшения логистики на левом берегу Днепра.

Вдоль линии фронта Продолжается контрбатарейное противостояние. Враг постоянно атакует позиции украинских военных по тяжелой артиллерии, минометам и системам залпового огня.

Также сообщается, что враг значительно усугубил воздушную разведку вдоль линии столкновения для уточнения позиций украинских войск.

Россия применяет ударные дроны типа "Ланцет" и "Zala", два из которых были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия.

ВСУ за день выполнили 45 огневых задач, в результате чего было уничтожено 3 единицы автобронетехники и ранены 5 оккупантов. Другие результаты 3 единицы автобронетехники

В Черном море корабельная группировка РФ уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель с 4 ракетами "Калибр" на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила на Донбасс отступившие из Херсона войска на правый берег Днепра. Боевые штурмовые части усилили натиск оккупантов на восточном направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне заменяли здание полиции в Херсоне, его пришлось взорвать.

Читайте также: