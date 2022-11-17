Падение ракеты в Польше: Борелль заявил о вине России

Страны Европейского союза поддерживают расследование трагического инцидента, произошедшего в Польше у границы с Украиной.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сообщает DW.

В заявлении указывается, что трагический случай произошел из-за массированной ракетной атаки России по объектам инфраструктуры Украины.

Боррель отметил, что Россия должна прекратить свою незаконную войну против Украины. Дипломат заявил, что страны Европейского союза будут и дальше стоять рядом с Украиной и поддерживать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

"Мы будем продолжать оказывать мощную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы будем продолжать усиливать давление на Россию с целью прекращения войны и выхода с территории Украины, в том числе посредством ограничительных мер", — заявил Боррель.

Он добавил, что Россия и ее пособники обязательно будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получил от западных партнеров сигналы о желании начать переговоры с Россией и предложил, чтобы они проходили в "публичном формате".

Также ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Европейских стран существует высокая зависимость от Китая, а по определенным направлениям даже больше, чем зависимость от российского газа.

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