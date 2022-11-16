Климкин объяснил, что будет означать применение 5 статьи НАТО и возможен ли этот вариант сейчас

Экс-министр Климкин объяснил, стоит ли надеяться на военные действия от НАТО из-за падения российских ракет в Польше.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает маловероятным шанс применения 5 статьи НАТО после того, как вчера, 15 ноября, на территорию Польши, являющейся членом Альянса, упали российские ракеты.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре НАТО. Статья 5 Договора Североатлантического союза предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

"Я такой шанс вижу, но считаю его пока скорее маловероятным. Если будет применена 5 статья, то у НАТО остаются только критические контакты и критические коммуникации с Россией. Формальные переговоры со статусом, мандатом, оформленными делегациями – они станут невозможными. Это будет означать фундаментальную эскалацию и значительная часть Запада, как я вижу, особенно в Европе, по разговорам, пока на это не готова, но даже если 5 статья не будет задействована, всем прекрасно понятно, что Путин пошел на следующий шаг эскалации и на него нужно найти ответ", — объяснил Климкин.

Экс-министр также отмечает, что после ситуации в Польше есть новый всплеск внимания к Украине, есть понимание, что конфликт фактический уже международный. И он международный также в военном смысле.

"Если ракеты падают на территорию Польши, убивают людей, то это означает фундаментальную угрозу для НАТО и ЕС. И НАТО и ЕС должны реагировать. Именно Кремль несет ответственность за эти убийства и за удар по территории Польши. Здесь нет никаких сомнений – ни политических, ни юридических", — резюмировал бывший министр.

Падение ракет на территории Польши

Во вторник, 15 ноября, стало известно, что на территорию села Пшеводув в Польше рухнули ракеты после массированной атаки России по территориям Украины. В результате погибли двое мужчин.

На месте взрыва обнаружены остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

После инцидента польский президент Анджей Дуда на брифинге указал на то, что " нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету".

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, которая упала на территории Польши, была запущена не с территории России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что взрыв в Польше, скорее всего, произошел из- за падения украинской ракеты системы ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру.

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