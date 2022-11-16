Москва ответственна за ракету в Польше: как комментируют событие в мире

Москва ответственна за ракету в Польше, чья бы она ни была, говорится в ТСН.

Все страны Европейского союза уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, говорит польский посол в ЕС. Чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – российские ракетные удары по Украине – с такой позицией выступило сразу несколько мировых лидеров.

Президент Польши озвучивает, что ракета, нанесшая удар по восточной Польше, с большой вероятностью принадлежала украинскому ПВО. Анджей Дуда рассказал, что упала ракета типа С-300, которую, вероятно, использовали украинские силы, отражавшие российские атаки. Варшава не считает произошедшее нападением на страну.

“Ничего не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу, вероятнее всего, это был случай. Россия вчера атаковала Украину, украинская противоракетная и противовоздушная оборона выстрелила также много ракет, чтобы нейтрализовать российскую атаку. К сожалению, вероятно, что одна из ракет, которые были выпущены из украинской противовоздушной обороны, упала на нашу территорию и, скорее всего, это не был взрыв самой ракеты, а взрыв остатков топлива, которое в ней было”, — заявил он.

Впрочем, ответственность Варшава возлагает именно на Москву. С польской позицией согласны и в НАТО, хотя признаков того, что Москва собиралась атаковать страну-члена, они не видят. Генсек Альянса говорит, что взрывы в Польше оценку НАТО относительно российской угрозы для союзников не изменили. "Позвольте мне четко сказать: это не вина Украины. Россия несет окончательную ответственность, поскольку она продолжает свою незаконную войну против Украины», – заявил Столтенберг.

Чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – российские ракетные удары по Украине – отмечает премьер Нидерландов. Его мнение разделяют канцлер Германии и британский премьер. “Мы должны дать четко понять: ничего из этого не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину. Это жестокая и неумолимая реальность путинской войны. Пока она продолжается, это представляет угрозу нашей безопасности и безопасности наших союзников”, — убеждает Риши Сунак.

Каким может быть ответ Москве – Польше проводит консультации с партнерами по НАТО – в рамках четвертой статьи Устава Альянса.

В то же время, польские СМИ отмечают, что НАТО должно отреагировать хотя бы для того, чтобы в Кремле никто не подумал, что можно безнаказанно обстреливать границу Украины с Польшей, Румынией или даже приграничные районы стран Балтии.

Пока союзники размышляют, Чехия присоединяется к странам Балтии и делает то, что уже долгое время призывают украинцы – нижняя палата парламента своей резолюцией признает российский режим террористическим.

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