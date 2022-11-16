"Ситуация серьезная": Дуда рассказал об ужесточенных мерах безопасности в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет никакой опасности, которая угрожала бы гражданам страны. Впрочем, он подтвердил, что у стране усилена деятельность военных и других служб.

Об этом Дуда сказал на брифинге по итогам заседания СНБО 16 ноября.

Президент призвал граждан не переживать из-за усиления авиационной активности, особенно над восточной Польшей, или большого присутствия служб и армии. По его словам, эти действия направлены на повышение безопасности граждан Польши, границ и воздушного пространства страны.

"Мы вместе наблюдаем за безопасностью Республики Польша. Никакой явной или известной опасности для Республики Польша пока нет, нет опасности, которая угрожала бы гражданам. У нас нет никаких признаков того, что такое трагическое событие повторится. Активность наших служб и воинских частей усилена, мы имеем поддержку наших союзников", — заверил Дуда.

По его словам, те предложения по сложившейся ситуации, одобренные на заседании СНБО, будут представлены в Сейме, где сегодня состоятся дебаты. Дуда призвал польских чиновников быть

"Дебаты состоятся сегодня в Сейме, атмосфера, вероятно, будет другой, но я просил и там быть сдержанными, и очень конструктивная атмосфера СНБО также перешла в парламент, потому что ситуация серьезная", – сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что местным следователям помогают американские эксперты и заверил в поддержке страны союзниками.

"Я говорил с президентом Джо Байденом, генеральным секретарем НАТО, все было сделано согласно процедурам. Мы делали это пункт по пункту. Благодаря этому нас считают страной, которая взвешенно и ответственно подошла к этой сложной ситуации. Могу заверить, что солидарность, единство и совместные действия непременны", – резюмировал Дуда.

В конце конференции президента спросили о возможном участии Украины в расследовании. Дуда напомнил, что сейчас речь идет о совместном расследовании польских и американских экспертов.

"Если кого допустить к этой процедуре, то для этого нужна двусторонняя договоренность и только в таком режиме мы можем на это смотреть", — пояснил Дуда.

Что происходит в Польше

После взрывов в Люблинском воеводстве, произошедших из-за падения ракеты, в Польше приняли решение привести в состояние повышенной боевой готовности воинские части, полицию, пограничную охрану и все другие силовые структуры.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заверил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

В МИД Польши сказали, что это ракеты производства РФ.

Впоследствии в правительстве Польши заявили, что на месте взрыва в польском Пшеводове специалисты обнаружили остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ответственность за инцидент несет Россия. Впрочем, выразил мнение, что взрыв возник из-за падения украинской ракеты системы ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал немедленно предоставить Украине доступ к месту взрыва в Польше. По его словам, у Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и уже готова их передать для совместного расследования.

Тем временем, председатель Союза поляков Украины Антоний Стефанович заявил, что Польша изменила бюджет на следующий год: "Страна закупает современное вооружение, очень готовится обороняться ". По его словам, Польша активизирует свою военную мощь.

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