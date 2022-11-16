Чем оккупанты ударили по Украине: эксперт раскрыл подробности массированной ракетной атаки

Армия РФ почти не применяла дроны-камикадзе, хотя еще недавно они использовались массово.
Россия во время массированного ракетного удара по Украине почти отказалась от дронов-камикадзе и использовала три вида крылатых ракет. Это может свидетельствовать о том, что первую партию иранских беспилотников оккупанты уже использовали.
Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире канала Freedom.
"Дронов практически не было, по крайней мере, по информации, которая заходила. Я думаю, уже вся первая партия дронов использована россиянами или уничтожена нашей протиивоздушной обороной, потому мы их и не видим", — пояснил военный эксперт.
Как отметил Свитан, акцент был уделен на ракетные атаки.
"В основном, это три вида ракет: это "Калибры" морского базирования с Черного моря, это Х101 и Х555 воздушного базирования – Ту-95 работали из района Каспия и из-под Ростова. Была массирована атака дозвуковыми крылатыми ракетами", — рассказал он. .
По словам эксперта, то, что атака будет столь массированной, прогнозировалось.
"Есть определенная степень блокирования системы ПВО по количеству сопровождаемых целей. Этот предел был достигнут российской атакой, поэтому некоторые ракеты прошли и достигли своих целей", — сказал Свитан.
В результате ракетных обстрелов погиб один человек в Киеве, еще шесть получили ранения. Поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.
В Офисе президента рассказали, что из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре ситуация в Украине критическая. Больше всего попаданий российских ракет было в центральных и северных областях.
В ОП сообщили, что в Киеве ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. В "Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.
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