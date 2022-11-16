Рада вернула городу Новоград-Волынский историческое название

Городу Новоград-Волынский Житомирской области Верховная Рада вернула историческое название Звягель.

Об этом сообщил народный депутат от 65 избирательного округа, в который входит Новоград-Волынский район, Дмитрий Костюк.

Новоград-Волынский район Житомирской области также был переименован в Звягельский. За соответствующее решение проголосовали 260 нардепов.

Ранее с предложением о переименовании в Верховную Раду обратился Житомирский областной совет.

Справка: Впервые город под названием Возвягль встречается в исторических источниках еще в XIII веке. Позже название трансформируется в Звягель. В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, город попал в состав Российской империи. 1795 Екатерина II велела переименовать Звягель в Новоград-Волынский. Лишь во время нацистской оккупации городу возвращено его прежнее название Звягель, однако с приходом Красной армии было возвращено название Новоград-Волынский.

Деколонизация

Похожая история была с городом Владимир-Волынской Волынской области. Его историческое название – Владимир. Приставку "Волынский" населенный пункт получил после того, как Российская империя захватила Волынь. Это было сделано для того, чтобы отличить его от российского Владимира на Клязьме.

15 декабря прошлого года Рада переименовала город Владимир-Волынский и вернула ему историческое название.

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