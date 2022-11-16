Рада повернула місту Новоград-Волинський історичну назву

Місту Новоград-Волинський Житомирської області Верховна Рада повернула історичну назву Звягель.

Про це повідомив народний депутат від 65-го виборчого округу, до якого входить Новоград-Волинський район, Дмитро Костюк.

Новоград-Волинський район Житомирської області також був перейменований у Звягельський. За відповідне рішення проголосували 260 нардепів.

Раніше з пропозицією про перейменування до Верховної Ради звернулася Житомирська обласна рада.

Довідково: Вперше місто з назвою Возвягль зустрічається в історичних джерелах ще у ХІІІ столітті. Пізніше назва трансформується у Звягель. 1793 року, після другого розділу Речі Посполитої, місто потрапило до складу Російської імперії. 1795 року Катерина II звеліла перейменувати Звягель на Новоград-Волинський. Лише під час нацистської окупації місту повернено його попередню назву Звягель, проте з приходом Червоної армії було повернено назву Новоград-Волинський.

Деколонізація

Схожа історія була з містом Володимир-Волинський Волинської області. Його історична назва - Володимир. Приставку "Волинський" населений пункт отримав після того, як Російська імперія захопила Волинь. Це було зроблено для того, щоб відрізнити його від російського Владіміра на Клязьмі.

15 грудня минулого року Рада перейменувала місто Володимир-Волинський і повернула йому історичну назву.

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