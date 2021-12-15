Рада перейменувала місто Володимир-Волинський

Місту повернули історичну назву.

Верховна Рада 15 грудня під час засідання перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області.

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За відповідну постанову (№6378) проголосували 348 народних депутатів.

Таким чином постановою передбачено перейменувати місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир.

Нагадаємо, на громадських слуханнях 9 вересня 2021 року містяни проголосували за повернення історичної назви міста - Володимир. 1 жовтня 2021 року Володимир-Волинська міська рада підтримала ініціативу щодо повернення цієї назви та 20 жовтня 2021 року затвердила Подання до Верховної Ради України щодо перейменування населеного пункту — міста Володимир-Волинський Волинської області на місто Володимир Волинської області.