Померла миттєво: під час відпочинку дідусь вбив маленьку внучку

Померла миттєво: під час відпочинку дідусь вбив маленьку внучку

Чоловік не помітив малечу.

У графстві Корнуолл дідусь буксирував сімейний автофургон у кемпінгу та випадково вбив онучку, наїхавши на неї.

Про це пише The Mirror.

За даними видання, трагедія сталася 12 травня, проте розслідування загибелі дівчинки тільки закінчилося. Подружжя місцевих британських туристів Гордон разом із однорічною донькою та батьками вирушило у тижневу сімейну подорож на півострів Лізард у графстві Корнуолл.

У кемпінгу дідусеві знадобилося відбуксирувати автофургон — коли він почав рух, він не помітив внучку, яка, як повідомляється, гралася.

Отримані від удару травми голови та грудей виявилися настільки серйозними, що дитина майже миттєво померла, незважаючи на те, що їй було надано екстрену медичну допомогу.

Дідусь дівчинки заявив, що перед рухом перевірив огляд у дзеркалах заднього виду, проте, за даними слідства, він не зміг вчасно помітити онучку через її маленький зріст.

У Росії дідусь хотів перейти на інший бік дороги, а потрапив на той світ

Нагадаємо, підліток з англійського міста Вінсфорд помер, з'ївши приготований забудькуватим дідусем окіст в горіховій глазурі.

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