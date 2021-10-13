У Великій Британії забудькуватий дідусь приготував вечерю і вбив внука

Чоловік забув, що в онука алергія на горіхи.

Підліток з англійського міста Вінсфорд помер, з'ївши приготований забудькуватим дідусем окіст в горіховій глазурі.

Про це повідомляє видання The Mirror.

12-річний Кейсон Голлвуд страждав від астми і мав алергію на горіхи. Разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся. Серед частувань для онуків був приготований дідусем окіст, який згодом убив дитину. Літній англієць забув про особливості онука.

Після вечері хлопчик пішов до парку, щоб погратися з друзями. Там у нього почалися проблеми з диханням. Хлопчик зателефонував матері і попросив прислати до нього одного з братів з інгалятором. Брат привіз лікарський засіб, але це не допомогло. Хлопця госпіталізували, але він помер в лікарні.

Розтин показав, що хлопчик помер в результаті анафілактичного шоку, викликаного вживанням горіхів.

Нагадаємо, в Ізраїлі невакцинований від COVID-19 16-річний підліток помер від постковідного синдрому PIMS.

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