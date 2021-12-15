Рада переименовала город Владимир-Волынский

Городу вернули историческое название.

Верховная Рада 15 декабря во время заседания переименовала город Владимир-Волынский Волынской области.

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За соответствующее постановление (№6378) проголосовали 348 народных депутатов.

Таким образом постановлением предусмотрено переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир.

Напомним, на общественных слушаниях 9 сентября 2021 года горожане проголосовали за возвращение исторического названия города – Владимир. 1 октября 2021 года Владимир-Волынский городской совет поддержал инициативу по возвращению этого названия и 20 октября 2021 утвердил Представление в Верховную Раду Украины о переименовании населенного пункта — города Владимир-Волынский Волынской области в город Владимир Волынской области.