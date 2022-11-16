В Україні створено спецфонд для націоналізованих російських активів

Кошти від продажу націоналізованих російських активів планують спрямовувати на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії.

У середу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2022 рік у зв’язку зі створенням фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Цей спецфонд буде поповнюватися коштами від продажу націоналізованих російських активів. Їх пропонується спрямовувати на:

будівництво та ремонт громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту;

реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаних із наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електро- та газопостачання, освітлення;

реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій;

розробку проєктної документації для об'єктів, зруйнованих внаслідок агресії;

закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних закладів на постраждалих територіях.

Також читайте Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль припустив, що першим внеском до цього фонду можуть стати 15,8 млрд грн, які були в російських банках ПІБ та МР Банк.

Нагадаємо, в Україні вже вилучено російських активів на 28 мільярдів гривень. Ці кошти будуть направлені на відшкодування збитків, які Росія завдає під час війни.

Читайте також: