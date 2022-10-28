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Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро

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Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро

Фото: Associated Press

Європейський союз заморозив російські активи на 17,5 млрд євро. Зокрема, йдеться про активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у списках санкцій ЄС.

Речник Єврокомісії Крістіан Віґанд заявив, що Європейський Союз вже заморозив російські активи на суму 17,5 млрд євро.

Про це повідомив австрійський суспільний мовник ORF.

"Ми досягли значного прогресу – починаючи з близько 6,7 млрд євро в квітні, станом на сьогодні ми досягли 17,5 млрд євро", - сказав він.

За його словами, йдеться про активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у санкційних списках ЄС. Рахунки, нерухомість та яхти відстежуються та заморожуються державами-членами ЄС.

Більшу частину цієї суми заморозили сім країн ЄС: Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, Ірландія, Італія та Австрія.

Раніше стало відомо, що уряд Люксембургу ухвалив рішення заморозити російські активи на суму 2,5 мільярда євро.

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