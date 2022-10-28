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У "Дії" запускають бета-тест програми іпотеки "єОселя": що відомо

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У "Дії" запускають бета-тест програми іпотеки "єОселя": що відомо

Фото: УНІАН

Програма дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

Міністерство цифрової трансформації запускає в застосунку "Дія" бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя".

Про це повідомив міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки "Почати" в послузі "єОселя" в меню послуг "Дії". Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту", - йдеться у дописі очільника Мінцифри.

Програма дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками. Зазначається, що на першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військові за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, що працюють у державному та комунальному секторах.

© Михайло Федоров / Facebook
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Заплановано, що вже від січня 2023-го програму доступного кредиту під 7% розширять для інших категорій. Повний перелік категорій можна переглянуи за посиланням, яке опублікував Федоров.

"Якщо ви відповідаєте вимогам програми, долучайтеся до тестування "єОселі" в "Дії". Заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми", - каже міністра цифрової трансформації.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це послуги зміни фактичного місця проживання для людей, які переїхали до іншого міста, а також скасування статусу ВПО, якщо переселенці повернулися додому.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
77
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