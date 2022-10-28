В "Дії" запускают бета-тест программы ипотеки "єОселя": что известно

Министерство цифровой трансформации запускает в приложении "Дія" бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Если вы уже пытались получить ипотеку, то знаете, что это довольно сложный процесс. Мы же упростили его к кнопке "Начать" в услуге "єОселя" в меню услуг "Діяя". Далее ваши данные подтягиваются из реестров автоматически. Отправляете заявление в один или несколько банков и ждете решения о выдаче кредита", — говорится в сообщении главы Минцифры.

Программа позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам. На первом этапе взять кредит на жилье под 3% смогут военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Фото: Михаил Федоров / Facebook

Запланировано, что уже с января 2023 года программу доступного кредита под 7% расширят для других категорий. Полный список категорий можно просмотреть по ссылке, которую опубликовал Федоров.

"Если вы отвечаете требованиям программы, присоединяйтесь к тестированию "єОселя" в "Дії". Заявление будет проходить реальный процесс, и решения банков будут настоящими", — говорит министр цифровой трансформации.

Как сообщалось, в приложении "Дія" тестируют две новые услуги для внутренне перемещенных лиц. В частности, это услуги изменения фактического места жительства для людей, переехавших в другой город, а также отмены статуса ВПЛ, если переселенцы вернулись домой.

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