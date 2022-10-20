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У "Дії" з'являться дві нові послуги для переселенців: які саме

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У "Дії" з'являться дві нові послуги для переселенців: які саме

Фото: УНІАН

У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії. 

У застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених особ (ВПО). 

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. 

Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:

  • зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
  • скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому. 

У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії. 

"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні. 

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням

  • можливість передати право на користування авто (шеринг техпаспорта);
  • документи на латиниці (закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія);
  • довідка про постійне та тимчасове місце проживання;
  • пенсійне посвідчення.

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