У "Дії" з'являться дві нові послуги для переселенців: які саме

У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.
У застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених особ (ВПО).
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:
- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.
У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.
"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
- можливість передати право на користування авто (шеринг техпаспорта);
- документи на латиниці (закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія);
- довідка про постійне та тимчасове місце проживання;
- пенсійне посвідчення.
Читайте також: