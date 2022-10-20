У "Дії" з'являться дві нові послуги для переселенців: які саме

У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.

У застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених особ (ВПО).

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:

зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,

скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.

У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.

"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

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Масштабне оновлення застосунку "Дія": які послуги стали доступними українцям Міністерство цифрової алміністрації оновило "Дію" і запустило одразу чотири сервіси в застосунку. Тепер українцям, які мають застосунок, доступні:

можливість передати право на користування авто (шеринг техпаспорта);

документи на латиниці (закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія);

довідка про постійне та тимчасове місце проживання;

пенсійне посвідчення.

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