Де брати людей: Арестович - про виїзд за кордон студентів, далекобійників та моряків

За словами Арестовича, не зважаючи на непопулярність цього рішення, українських студентів, далекобійників та моряків не випускатимуть за кордон.

Виїзд українських студентів, далекобійників та моряків за кордон поки що неможливий через перспективу домобілізації для захисту існування України.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, якщо РФ накопичить мільйон мобілізованих, і хоча б половину з них кине на наш фронт, то в України виникне потреба до посилення мобілізації.

"Хоча у нас вона і так не припинялася. Де брати людей, якщо всі роз'їдуться. Моряк поїде заробляти гроші, ІТвець тощо, але повертатися їм буде куди? Коли стане питання існування України, то де їх шукати. Ми сподіваємося, що обійдемося без цього.

Тому для того, щоб їх можна було мобілізувати потім, не дуже логічне рішення випускати їх зараз. Скільки повернеться назад – у нас ця схема (забезпечення повернення військовозобов'язаних. – Ред.) не відпрацьована. Тому не зважаючи на непопулярність цього рішення, всі дружньо сидимо і нікуди не їдемо. Міністри, радники всіляки. Всі", – наголосив Арестович.

Раніше повідомлялося, що ДБР перевіряє законність перетину кордону українських депутатів, суддів та бізнесменів, також деяких членів їхніх родин — так званого "батальйону Монако".

Деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон. Там елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю.

Проєкт "Схеми" повідомляв, що син першого заступника голови адміністрації часів Януковича Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов вирушив за кордон нібито "за гуманітаркою" і не повернувся.