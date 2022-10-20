Скільки російських військових захотіли добровільно здатися в полон ЗСУ

Здебільшого здатися в полон бажають мобілізовані та ті російські військові, які вже воюють проти України.

Добровільно здатися в полон ЗСУ забажали 3000 російських військових від початку роботи державного проєкту "Хочу жить".

Про це спікер проєкту Віталій Матвієнко розповів на брифінгу 20 жовтня.

"З моменту старту проєкту вже маємо понад 3000 звернень від російських військових. Цифру тих, хто добровільно здався у полон, в цілях безпеки наразі не називаємо", – сказав речник "Хочу жить".

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Він зазначив, що проєкт себе повністю виправдав, адже російські військові активно здаються в полон. Позитивні результати є й від того, що інформація про проєкт швидко поширюється в РФ.

Матвієнко також повідомив, що на телефон гарячої лінії проєкту звертаються здебільшого сім’ї, рідні російських військових, а також ті росіяни, які очікують на повістку. Часто надходять звернення і від чинних російських військових, які вже перебувають на території України.

"На початку старту проєкту та його розголосу до нас переважно зверталися ті, хто незабаром мав бути мобілізований. А зараз частота звернень іде в бік мобілізованих та тих, що вже на території України", – розповів Матвієнко.

Здавання окупантів у полон

Останнім часом до полону в Україні потрапляють чимало щойно мобілізованих російських бійців Так, на Харківщині у полон ЗСУ потрапили двоє російських військових, які встигли повоювати в Україні лише два дні.

Росію стурбувала велика кількість заявок від військових, які хочуть здатися в полон ЗСУ. Тому генпрокуратура країни ухвалила рішення блокувати роботу українського сайту "Хочу жить".

Зауважимо, щодо звільнення росіян з українського полону, то країна-агресорка найактивніше намагається повернути офіцерів і пілотів, надсилаючи відповідні запити. А найменше – представників "ЛНР" та "ДНР".

Як здатися в полон - інструкція для росіян

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