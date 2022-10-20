Где брать людей: Арестович — о выезде за границу студентов, дальнобойщиков и моряков

По словам Арестовича, несмотря на непопулярность этого решения, украинских студентов, дальнобойщиков и моряков не будут выпускать за границу.

Выезд украинских студентов, дальнобойщиков и моряков за границу пока невозможен из-за перспективы домобилизации для защиты Украины.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, если РФ накопит миллион мобилизованных и хотя бы половину из них бросит на наш фронт, то у Украины возникнет потребность к усилению мобилизации.

"Хотя у нас она и так не прекращалась. Где брать людей, если все разъедутся. Моряк поедет зарабатывать деньги, ІТшник и т.д., но возвращаться им будет куда? Когда станет вопрос существования Украины, где их искать. Мы надеемся, что обойдемся без этого.

Поэтому для того чтобы их можно было мобилизовать потом, не очень логичное решение выпускать их сейчас. Сколько вернется назад – у нас эта схема (обеспечение возвращения военнообязанных. – Ред.) не отработана. Поэтому, несмотря на непопулярность этого решения, все дружески сидим и никуда не едем. Министры, советники всяческие. Все", – подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что ГБР проверяет законность пересечения границы украинских депутатов, судей и бизнесменов, а также некоторых членов их семей — так называемого "батальона Монако".

Некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения скрылись за границу. Там элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю.

Проект "Схемы" сообщал, что сын первого заместителя главы администрации времен Януковича Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов отправился за границу якобы "за гуманитаркой" и не вернулся.