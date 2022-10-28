Неявка за повісткою: яке покарання ухилянтам передбачено в Україні

Покарання залежить від виду повістки.
Покарання ухилянтам в Україні передбачено залежно від виду повістки, яку вони проігнорували. Може бути адміністративна або кримінальна відповідальність.
Про це розповів НВ адвокат Віталій Гаделія.
Загалом є чотири види повісток:
- на проходження строкової військової служби (зараз їх не видають);
- на уточнення даних;
- на проходження військово-лікарської комісії;
- на прибуття на призовний пункт.
Якщо призовнику вручили повістку на уточнення даних або проходження комісії, і він не з'явився - передбачена адміністративна відповідальність. Максимальний штраф - 8500 грн. Він може бути призначений у разі повторного правопорушення, зокрема для посадових осіб на підприємствах.
"Наприклад, якщо керівник не передав повістку працівнику. Адже якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийде на підприємство і не застане того чи іншого працівника, то залишає повістку, і обов’язок її передати покладається на підприємство", - пояснив юрист.
Кримінальна відповідальність наступає для осіб, які пройшли медичну комісію, яких визнано придатними, вони отримали мобілізаційне розпорядження і не з'явилися. Максимальний термін - до 5 років позбавлення волі.
"Якщо двічі вручили особі повістку на уточнення даних, вона не явилась, і її двічі притягнули до адмінвідповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження і намагатись притягнути до кримінальної відповідальності. Були такі рішення", - додав адвокат.
Нагадаємо, головний військком Києва відповів, чи законно роздавати повістки поза домашньою адресою: в магазинах, ТЦ та на блокпостах. Також він пояснив, для чого проводять рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години.
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