Неявка за повісткою: яке покарання ухилянтам передбачено в Україні

Покарання ухилянтам в Україні передбачено залежно від виду повістки, яку вони проігнорували. Може бути адміністративна або кримінальна відповідальність.

Про це розповів НВ адвокат Віталій Гаделія.

Загалом є чотири види повісток:

на проходження строкової військової служби (зараз їх не видають);

(зараз їх не видають); на уточнення даних ;

; на проходження військово-лікарської комісії ;

; на прибуття на призовний пункт.

Якщо призовнику вручили повістку на уточнення даних або проходження комісії, і він не з'явився - передбачена адміністративна відповідальність. Максимальний штраф - 8500 грн. Він може бути призначений у разі повторного правопорушення, зокрема для посадових осіб на підприємствах.

"Наприклад, якщо керівник не передав повістку працівнику. Адже якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийде на підприємство і не застане того чи іншого працівника, то залишає повістку, і обов’язок її передати покладається на підприємство", - пояснив юрист.

Кримінальна відповідальність наступає для осіб, які пройшли медичну комісію, яких визнано придатними, вони отримали мобілізаційне розпорядження і не з'явилися. Максимальний термін - до 5 років позбавлення волі.

"Якщо двічі вручили особі повістку на уточнення даних, вона не явилась, і її двічі притягнули до адмінвідповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження і намагатись притягнути до кримінальної відповідальності. Були такі рішення", - додав адвокат.

Нагадаємо, головний військком Києва відповів, чи законно роздавати повістки поза домашньою адресою: в магазинах, ТЦ та на блокпостах. Також він пояснив, для чого проводять рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години.

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