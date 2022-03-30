Мінус 2,5 млрд євро: Люксембург заморозив російські активи

Такі заходи вжито у рамках санкцій ЄС.

У рамках санкцій Євросоюзу, запроваджених після вторгнення армії Російської Федерації до України, уряд Люксембургу ухвалив рішення заморозити російські активи на суму 2,5 мільярда євро.

Про це повідомили у вівторок, 29 березня, у Міністерстві фінансів країни.

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У повідомленні у Twitter йдеться про те, що цього дня міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу імплементації санкцій ЄС проти Росії в Люксембурзі.

Minister @Yuriko_Backes informed the Parliament about the state of play of the implementation process of #EU sanctions against Russia in Luxembourg.

As of today, operators in Luxembourg have frozen assets worth 2.5 billion euros @ChambreLux #StandwithUkraine pic.twitter.com/xP8r9PTTTn — Ministry of Finance (@MinFinLux) March 29, 2022

“Станом на сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 мільярда євро", - повідомила міністерка.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 березня, уряд Швейцарії ухвалив додаткові санкції проти Москви, які відповідають четвертому пакету обмежень ЄС. Проте Федеральна рада вирішила не припиняти мовлення російських пропагандистів Sputnik і Russia Today.

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