Минус 2,5 млрд евро: Люксембург заморозил российские активы

Такие меры приняты в рамках санкций ЕС.
В рамках санкций Евросоюза, введенных после вторжения армии Российской Федерации в Украину, правительство Люксембурга приняло решение заморозить российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро.
Об этом сообщили во вторник, 29 марта, Министерстве финансов страны.
В сообщении в Twitter говорится, что в этот день министр финансов Люксембурга Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге.
Minister @Yuriko_Backes объявил о парламенте о государстве, играющем в исполнении действий #Европейских союзов против России в Luxembourg.— Ministry of Finance (@MinFinLux) 29 марта 2022
Как в настоящее время, трудящиеся в Luxembourg имеют отрезанные assets worth 2.5 billion euros @ChambreLux #StandwithUkraine pic.twitter.com/xP8r9PTTTn
"По состоянию на сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро", — сообщила министр.
Напомним, в пятницу, 25 марта, правительство Швейцарии приняло дополнительные санкции против Москвы, соответствующие четвертому пакету ограничений ЕС. Однако Федеральный совет решил не прекращать вещание российских пропагандистов Sputnik и Russia Today.
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