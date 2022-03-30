Минус 2,5 млрд евро: Люксембург заморозил российские активы

Такие меры приняты в рамках санкций ЕС.

В рамках санкций Евросоюза, введенных после вторжения армии Российской Федерации в Украину, правительство Люксембурга приняло решение заморозить российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро.

Об этом сообщили во вторник, 29 марта, Министерстве финансов страны.

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В сообщении в Twitter говорится, что в этот день министр финансов Люксембурга Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге.

"По состоянию на сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро", — сообщила министр.

Напомним, в пятницу, 25 марта, правительство Швейцарии приняло дополнительные санкции против Москвы, соответствующие четвертому пакету ограничений ЕС. Однако Федеральный совет решил не прекращать вещание российских пропагандистов Sputnik и Russia Today.

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