Дубль Фернандеша вивів збірну Португалії до ЧС-2022

Португальці змогли перемогти команду, якій поступилася збірна Італії.

У вівторок, 29 березня, в рамках фіналу плейоф до європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 збірна Португалії перемогла збірну Північної Македонії - 2:0 .

Перемогу "команді обраних" приніс дубль Бруну Фернандеша - він забив на 32-й та 65-й хвилинах.

Таким чином збірна Португалії вийшла у фінальну частину чемпіонату світу.

У паралельному матчі збірна Польщі лишила позаду Швецію у боротьбі за путівку на Мундіаль.

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