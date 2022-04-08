Тепер під санкціями: як доньки Путіна "заробили" статки

Віднедавна старші доньки президента Путіна перебувають під санкціями через те, що їхній батько розв'язав широкомасштабну війну проти України.

Достеменно невідомо, скільки грошей на особистих рахунках перебуває у Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Але про те, як дочки кремлівського "фюрера" заробили свої статки, все ж таки деяка інформація є. До речі, їхній батько одного разу публічно говорив, що його дочки живуть у Росії, навчалися тільки в Росії та вільно володіють трьома іноземними мовами.

Старша Марія Воронцова – лікарка, що спеціалізується на дитячій ендокринології, а молодша Катерина – колишня танцівниця, а тепер технічний керівник.

Марія Воронцова, фото Скріншот: Roscongress/YouTube

Вважається, що обидві доньки Путіна заробили своє майно на тому, що "ховали" державні активи свого батька. 6 квітня високопосадовець адміністрації Байдена заявив: "Ми вважаємо, що багато активів Путіна заховані у членів сім'ї, і тому ми вводимо санкції проти них", — пише Mirror.

Західні ЗМІ пишуть, що Марія Воронцова зазвичай отримувала вигоду від програм, які фінансує держава. Міністерство фінансів США заявило: "Воронцова очолює фінансовані державою програми, які отримали від Кремля мільярди доларів на дослідження в галузі генетики та перебувають під особистим контролем Путіна". Повідомляється, що їй належить 20% акцій Nomeko, медичної фірми, яка займається дослідженнями раку. До речі, саме рак є одним із передбачуваних діагнозів Володимира Путіна, про який також багато зараз говорять і пишуть.

Марія Воронцова також була дружиною нідерландського бізнесмена Йоріта Йоста Фаассена, який працював у "Газпромі", російській державній енергетичній компанії. Хоча нещодавно з'явилася інформація, що пара вже у розлученні.

Молодша Катерина, за версією Bloomberg, була керівницею запуску наукового центру вартістю 1,2 мільярда фунтів стерлінгів поруч із Московським державним університетом.

Катерина Тихонова / Getty Images

Вона була одружена з мільярдером Кирилом Шамаловим — сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія", товариша Путіна з кооперативу "Озеро". 2015 року статки пари оцінювали приблизно в 1,52 мільярда фунтів стерлінгів. Їхній шлюб розпався 2018 року, на той момент їхні загальні активи становили близько 2 мільярдів доларів. Кирило перебуває також під санкціями, однак це не завадило йому нещодавно влаштувати пишну вечірку на честь свого 40-річчя в Арабських Еміратах.

Про те, яке життя чекає на доньок Путіна під санкціями ми писали ось у цьому матеріалі. У США заявляють: "Ці люди збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для путінської війни проти України".

Під санкції США потрапили також дружина та донька міністра закордонних справ Сергія Лаврова та члени Ради безпеки Росії. Серед них колишній президент та прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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