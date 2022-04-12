"To be Ukrained" додали до англійського словника: що означає вислів

"To be Ukrained" додали до англійського словника: що означає вислів

"Бути заукраїненим" додали до словника.

В словнику англомовних неологізмів і сленгових фраз Urban Dictionary з'явився новий вислів "to be Ukrained" - "бути заукраїненим".

Користувачі запропонували власні тлумачення дієслова.

"Коли ти – Росія, і вдираєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні", - пояснили значення слова.

"Коли друга за величиною клептократія у світі, очолювана розумово обмеженим і некомпетентним апаратом, вирішує вдертися на територію мирної країни-сусіда, і в підсумку отримує такий удар, що її економіка повертається в кам’яний вік", - йдеться ще в одному прикладі.

Нагадаємо, народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести не чекаючи на закінчення війни.

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