"To be Ukrained" додали до англійського словника: що означає вислів

"Бути заукраїненим" додали до словника.
В словнику англомовних неологізмів і сленгових фраз Urban Dictionary з'явився новий вислів "to be Ukrained" - "бути заукраїненим".
Користувачі запропонували власні тлумачення дієслова.
"Коли ти – Росія, і вдираєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні", - пояснили значення слова.
"Коли друга за величиною клептократія у світі, очолювана розумово обмеженим і некомпетентним апаратом, вирішує вдертися на територію мирної країни-сусіда, і в підсумку отримує такий удар, що її економіка повертається в кам’яний вік", - йдеться ще в одному прикладі.
Нагадаємо, народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести не чекаючи на закінчення війни.
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