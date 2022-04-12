Чаус просить не повертатися до міста мешканців Чернігова без критичної необхідності

Чаус просить не повертатися до міста мешканців Чернігова без критичної необхідності

Ситуація в області контрольвана.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус просить поки не повертатися додому мешканців обласного центру.

Про це керівник області сказав у своєму віднеозвернні 12 квітня.

"Ще одне прохання: без критичної необхідності, до міста поки не повертайтеся. Я вас дуже прошу. Ми маємо відновити критичну інфраструктуру. Розуміємо, що чим більше людей повертається, тим більше ресурсів споживає місто", - наголосив він.

За словами Чауса, ситуація в області контрольвана. Втім, на її території багато мін. Рятувальники працюють, розмінування триває. "Дуже багато замінованих доріг, полів, там, де стояла москальська мразота", - наголосив він.

Голова області повідомив, що 11 квітня в селі Красне автомобіль виїхав на обочину, де розірвалася протитанкова міна. Водій легковика загинув.

Як повідомлялося, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.

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