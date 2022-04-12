Велика Британія закликала своїх громадян покинути Росію

МЗС Великої Британії попередило про загрозу терактів на території РФ.

Влада Великої Британії закликає своїх громадян покинути територію Росії. У разі неможливості виїзду з РФ громадянам радять обмежити будь-які подорожі країною.

Про це йдеться в заяві МЗС Великої Британії.

"МЗС Великої Британії рекомендує не подорожувати по всій території Росії через відсутність доступних варіантів перельоту для повернення до Британії та підвищену нестабільність російської економіки. Якщо ваша присутність у Росії не є важливою, наполегливо радимо розглянути можливість виїзду", – зазначили в британському МЗС.

Відомство також попередило своїх громадян про відсутність прямих рейсів з РФ до Сполученого Королівства та країн ЄС. Тож покинути Росію можна непрямими рейсами через країни Близького Сходу та Туреччину, а також автобусами до країн Балтії з подальшим перельотом у Британію.

Також міністерство попередило про призупинення роботи в Росії карток MasterCard і Visa.

"Ви не зможете отримати доступ до своїх коштів через російські банки або здійснити платежі російським підприємствам за допомогою неросійських кредитних/дебетових карток", –попередило МЗС своїх громадян в Росії.

Окрім цього дипломатичне відомство повідомило, що в деяких регіонах, зокрема на Північному Кавказі, консульська підтримка сильно обмежена через питання безпеки, а також міністерство попередило про загрозу терактів, і нагадало про невизнання тимчасової окупації Криму Росією.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що російські спецслужби планують влаштувати теракти на території РФ, щоб посилити антиукраїнські настрої серед населення.