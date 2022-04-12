Великобритания призвала своих граждан покинуть Россию

МИД Великобритании предупредил об угрозе терактов на территории РФ.

Власти Великобритании призывают своих граждан покинуть территорию России. В случае невозможности выезда из РФ гражданам советуют ограничить какие-либо путешествия по стране.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"МИД Великобритании рекомендует не путешествовать по всей территории России из-за отсутствия доступных вариантов перелета для возвращения в Британию и повышенной нестабильности российской экономики. Если ваше присутствие в России не срочное, настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность выезда", – отметили в британском МИД.

Ведомство также предупредило своих граждан об отсутствии прямых рейсов из РФ в Соединенное Королевство и страны ЕС. Поэтому покинуть Россию можно косвенными рейсами через страны Ближнего Востока и Турцию, а также автобусами в Балтию с последующим перелетом в Британию.

Также министерство предупредило о приостановке работы в России карт MasterCard и Visa.

"Вы не сможете получить доступ к своим средствам через российские банки или осуществить платежи российским предприятиям с помощью нероссийских кредитных/дебетных карт", – предупредило МИД своих граждан в России.

Кроме этого дипломатическое ведомство сообщило, что в некоторых регионах, в частности на Северном Кавказе, консульская поддержка сильно ограничена из-за безопасности, а также министерство предупредило об угрозе терактов, и напомнило о непризнании временной оккупации Крыма Россией.

Напомним, украинская разведка заявила, что российские спецслужбы планируют устроить теракты на территории РФ, чтобы усилить антиукраинские настроения среди населения.