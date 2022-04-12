Чаус просит не возвращаться в город жителей Чернигова без критической необходимости

Ситуация в области контролируема.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус просит пока не возвращаться домой жителей областного центра.

Об этом руководитель области сказал в своем необратимости 12 апреля.

"Еще одна просьба: без критической необходимости, в город пока не возвращайтесь. Я вас очень прошу. Мы должны восстановить критическую инфраструктуру. Понимаем, что чем больше людей возвращается, тем больше ресурсов потребляет город", — подчеркнул он.

По словам Чауса, ситуация в области контролируема. Впрочем, на ее территории много мин. Спасатели работают, разминирование продолжается. "Очень много заминированных дорог, полей, там, где стояла москальская мразота", — подчеркнул он.

Глава области сообщил, что 11 апреля в селе Красное автомобиль выехал на обочину, где разорвалась противотанковая мина. Водитель легковушки погиб.

Как сообщалось, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

Читайте также: