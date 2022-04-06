Життя під санкціями: що чекає на доньок Путіна

Життя під санкціями: що чекає на доньок Путіна

Кремлівський диктатор Путін не визнає своїх дочок публічно, але вони також постраждають у війні, яку розв'язав їхній батько на території України 24 лютого.

Видання The Wall Street Journal пише, що двом дочкам російського лідера – Марії Воронцовій та Катерині Тихоновій загрожують санкції Європейського Союзу та США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Американська ділова газета посилається на дипломатів і повідомляє, що цього тижня адміністрація Байдена оголосить про санкції щодо дочок Путіна.

Володимир Путін та його старша донька Марія Воронцова / Associated Press

Передбачається, що санкції буде оголошено сьогодні, 6 квітня, а це означає, що активи 36-річної Марії та 35-річної Катерини будуть заморожені, а самі жінки не зможуть виїжджати до багатьох країн світу. Точно невідомо, чи мають доньки президента РФ активи за межами Росії, але очевидно, що жити в розкоші в Європі, та й взагалі жити в Європі, ні Марія, ні Катерина не зможуть.

У різний час Путін мимохіть говорив, що його дочки роблять кар'єру поза політикою та живуть своїм життям. Старша Марія – кандидатка медичних наук, а молодша Катерина – членкиня Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту.

Катерина Тихонова / Getty Images

Нагадаємо, давно ходять чутки, що у Путіна є й інші діти, зокрема четверо дітей від його коханки Аліни Кабаєвої, яка переховується разом з ними у невідомому місці.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Посилити санкції проти Росії було вирішено після того, як увесь світ побачив жахливі кадри з маленьких міст Київської області, де російські окупанти здійснювали геноцид над українськими мирними жителями, зокрема жінками та дітьми.

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