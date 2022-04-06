Головна лицемірка Росії: що відомо про Валентину Матвієнко, яка підтримує війну в Україні

Ця жінка безпосередньо причетна до того, що зараз відбувайся в нашій країні і заробляє за це мільйони доларів.

Понад місяць в Україні триває жорстока війна, яку розв'язала Російська Федерація, стверджуючи, що нашу величезну прекрасну європейську країну з багатою історією та культурою треба "денацифікувати", тому вони бомбять українські міста, катують мирних жителів, гвалтують жінок та розстрілюють дітей. Свої військові злочини Росія, і зокрема свита Путіна, виправдовує абсолютно безглуздими та нереалістичними заявами, водночас продовжуючи підтримувати війну, заради своїх теплих місць у Держдумі та премій у валюті, які вони отримують за гучні патріотичні слова з трибун та підписи у потрібних документах.

Однією з головних соратниць російського фюрера, ім'я якої стоїть під документом, що дозволяє Путіну використовувати війська за межами Росії, стала ніхто інша як Валентина Матвієнко — голова Ради Федерації.

Валентина Матвієнко / Getty Images

Ця 72-річна жінка у вбраннях від Chanel, дорогими прикрасами з перлами, діамантовим годинником за сотні тисяч доларів і величезним начосом на голові, насправді одна з головних лицемірок Росії, адже сама є уродженкою України. Народилася Матвієнко у Хмельницькій області, у місті Шепетівка, яке зовсім нещодавно обстрілювали російські війська. Про своє походження Матвієнко, звичайно ж, замовчує, але голосно б'є себе в груди, заявляючи про любов до Росії.

Валентина Матвієнко / Getty Images

Дитинство та юність вона провела в Черкасах, спочатку здобула медичну освіту, потім перебралася до Санкт-Петербурга, де закінчила Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут і нібито планувала стати вченою, але з наукою не зрослося – вона знайшла себе у політиці. Велика кар'єра як політикині почалася для Валентини наприкінці 80-х, коли вона стала народною депутаткою СРСР, потім пані послом на Мальті. У 90-х Матвієнко обіймала безліч високих посад, але її зоряна година — це пост губернаторки Санкт-Петербурга. Ні для кого вже не секрет, що злочинне угруповання, яке зараз у влади Росії, почало формуватися саме в цьому місті — звідти робили перші кроки Путін та Медведєв.

На посаді губернатора Матвієнко накрала дуже багато, приватизувала старовинні прибуткові будинки, а також забезпечила і свого єдиного сина Сергія Матвієнка не лише фінансово, а й подбала про його працевлаштування. До 36 років син чиновниці, магічним чином, уже володів величезним статком, що 2009 року оцінювалися у 1 мільярд доларів. Також у Сергія було у власності безліч нерухомості, бізнесів та землі.

Валентина Матвієнко з Путіним та Медведєвим / Getty Images

Валентина Матвієнко з Кадировим / Getty Images

Сергій, як і його мати, любить розкішне життя, дорогі речі та будинки. Від 2008 року він одружений з колишньою моделлю, а нині світською левицею Юлією Матвієнкою, у пари є донька Аріна. Свої соцмережі Юля закрила, хоча раніше дуже любила хизуватися гламурним життям, брендовими речами, дорогими будинками, відпочинком та походами в елітні ресторани, гроші для яких її свекруха та чоловік уже десятиліттями краду у звичайних росіян. І ні, ця фраза не голослівна, згідно з розслідуванням команди Навального, у сім'ї Матвієнко, є величезна вілла в італійському містечку Пезаро з розкішним виглядом, оливковими садами та басейном. Окрім вілли, вони мають у власності і 26 гектарів землі.

Дім Валентини Матвієнко в Італії / скриншот з відео

Також у власності Валентини Матвієнко величезна розкішна квартира в Москві, яку вона "отримала" від держави, а потім тишком-нишком приватизувала, заміські будинки за мільйони доларів, напхані елітними меблями, та бізнес закордоном. Тому можна сміливо стверджувати, що Валентина Матвієнко дуже багата жінка, хоча скільки в реальності грошей на її та офшорних рахунках разом із сином сказати практично неможливо, як і те, який розмір її премій від Кремля. Але точно одне – ця жінка одна з головних корупціонерок, близька соратниця Путіна і вона як ніхто інший причетна до жорстоких і кривавих смертей українців у цій війні.

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