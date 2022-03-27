Рятуючись від санкцій: колишній зять Путіна відсвяткував ювілей із багатою донькою генерала ФСБ у Дубаї

Наймолодший російський мільярдер, який також є колишнім зятем Володимира Путіна, спровокував скандал, прилетівши до Дубая із багатою донькою генерала ФСБ на тлі російського вторгнення в Україну та кризи санкцій у Москві.
Кирило Шамалов, який був під санкціями, колишній чоловік молодшої дочки Путіна – Катерини Тихонової – влаштував пишну вечірку на честь свого 40-річчя в ОАЕ, повідомляє Daily Mail.
"Поки в країні всі затягують пояси, а бізнесу та промисловості відведено ключові ролі у порятунку економіки, колишній зять Володимира Путіна, мільярдер-акціонер "Сібура" Кирило Шамалов пропалює своє життя разом із 33-річною Анастасією Задоріною, дочкою впливового генерала секретних служб ФСБ, котрий зіграв ключову роль у вторгненні Путіна в Україну.
Згідно з повідомленнями, вона влаштувала для Кирила пишну вечірку з нагоди його 40-річчя у вежі Бурдж-аль-Араб у Дубаї.
Вечірка була лише для обраних та проходила в умовах підвищеної таємності з огляду на поточні події в Україні. Анастасія Задоріна – засновниця власного бренду haute couture anastaiAZadorina та лейбла ZASPORT, офіційного спонсора олімпійської збірної Росії.
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