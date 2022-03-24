Активісти у Швейцарії наполегливо вимагають депортувати коханку Путіна – Аліну Кабаєву – з країни

Фаворитку Путіна та його ймовірну коханку Аліну Кабаєву хочуть видворити зі Швейцарії, де вона живе з дітьми.

Активісти ініціювали збір підписів під відповідною петицією на сайті change.org. Наразі вона зібрала майже 67 тисяч підписів.

Вважається, що 38-річну олімпійську гімнастку Алину Кабаєву відправили у приватне шале до Швейцарії на початку цього місяця, оскільки Путін запланував військове вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого і триває досі.

У петиції, поданій два тижні тому громадянами Росії, Білорусі та України, міститься заклик до швейцарської влади вигнати Кабаєву зі Швейцарії та депортувати її назад до Росії.

Звернення, в якому Кабаєва описується як "улюблена дружина диктатора та військового злочинця Путіна", відтоді набрало близько 67 тисяч підписів. "Настав час возз'єднати Єву Браун з її фюрером ", — йшлося у петиції. "Незважаючи на війну, у Швейцарії, як і раніше, перебуває посібниця путінського режиму".

Як пише Daily Mail, Захід досі не наклав санкції на Кабаєву, яка, за чутками, є таємною коханкою Путіна, а може навіть його дружиною (на фотографіях у Аліни на пальці є обручка).

Аліна Кабаєва / Getty Images

Є побоювання, що старанно заховані путінські активи можуть означати, що Кабаєвій та її сім'ї вдалося уникнути жорстких санкцій, оголошених Федеральною радою Швейцарії у лютому.

"Ми, громадяни Росії, Білорусії та України, які нині переживають величезні страждання, об'єднуємося для звернення до влади Швейцарії", — йдеться у петиції, яка була розміщена на сайті change.org німецькою, французькою та англійською мовами. Громадськість щойно дізналася, що російський політичний і медійний діяч, колишня спортсменка Аліна Кабаєва приховує у вашій країні наслідки санкцій, введених проти Російської Федерації". Заявники запитують, чому, "враховуючи обсяг санкцій, накладених на Росію", швейцарська влада продовжує приймати її та її сім'ю в той час, коли Путін "руйнує життя мільйонів".

У петиції швейцарцям йдеться: "Вперше в сучасній історії ваша країна порушила свій нейтралітет, чого не робила навіть по відношенню до нацистської Німеччини ХХ століття, і приєдналася до санкцій проти Путіна та його оточення. А тепер ви дозволяєте його коханці та її дітям ховатися у межах вашої держави".

Аліна Кабаєва з Путіним / Getty Images

Водночас, досі немає незалежно перевірених доказів того, що Кабаєва, колишня пропутінська депутатка, переховується у Швейцарії, де, як вважається, вона народила дітей президенту Росії.

У петиції міститься заклик до швейцарської влади "дуже ретельно вивчити правові підстави, на яких вона перебуває у вашій країні, та перевірити "чистоту коштів, що використовуються для покупки нерухомості в Швейцарії, якими користується ця особа".

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