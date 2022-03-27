На Чернігівщині ЗСУ захопили два броньовані «Урали» окупантів

Українські військові поповнили свій автопарк двома, майже новими, «Уралами» моделі «Торнадо-У».
Українські військові на Чернігівщині розгромили російську колону і захопили дві броньовані вантажівки «Урал».
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Ці дві вантажівки влетіли в копієчку моу рф, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - йдеться у дописі.
ЗСУ знищили російську колону: два «Тигри», танк та дві вантажівки з боєкомплектами.
Нагадаємо, у Чорнобаївці чоловік роздавав товари з РФ та співпрацював з окупантами.
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