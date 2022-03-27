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На Чернігівщині ЗСУ захопили два броньовані «Урали» окупантів

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На Чернігівщині ЗСУ захопили два броньовані «Урали» окупантів

Міністерство оборони України

Українські військові поповнили свій автопарк двома, майже новими, «Уралами» моделі «Торнадо-У».

Українські військові на Чернігівщині розгромили російську колону і захопили дві броньовані вантажівки «Урал».  

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ці дві вантажівки влетіли в копієчку моу рф, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - йдеться у дописі.

ЗСУ знищили російську колону: два «Тигри», танк та дві вантажівки з боєкомплектами.

Нагадаємо, у Чорнобаївці чоловік роздавав товари з РФ та співпрацював з окупантами.

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