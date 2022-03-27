У Сумській області змінили тривалість комендантської години

Вона буде діяти від 20:00 до 5:00.

У Сумській області вирішили змінити тривалість комендантської години.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Тепер комендантська година в регіоні буде діяти від 20:00 до 5:00. До слова, вперше її ввели 25 лютого – від 22:00 до 07:00.

Втім, згодом її тривалість кілька разів змінювали. Зокрема, від 17 березня комендантська година тривала від 19:00 до 07:00.

"Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів", - йдеться в повідомленні очільника Сумської області.

Як повідомлялося, 26 березня Збройні сили звільнили Тростянець Сумської області від російських загарбників. Місто два тижні перебувало в окупації. Українські захисники вигнали з Тростянця еліту російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Від окупантів також звільнили Боромлю та декілька сіл.

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