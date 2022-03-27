В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа

Она будет действовать с 20:00 до 5:00.

В Сумской области решили сменить продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Теперь комендантский час в регионе будет действовать с 20:00 до 5:00. К слову, впервые ее ввели 25 февраля – с 22:00 до 07:00.

Впрочем, впоследствии ее продолжительность несколько раз меняли. В частности, с 17 марта комендантский час длился с 19:00 до 07:00.

"Согласно распоряжению главы Сумской областной военной администрации отныне находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств", — говорится в сообщении главы Сумской области.

Как сообщалось, 26 марта Вооруженные силы освободили Тростянец Сумской области от российских захватчиков. Город две недели находился в оккупации. Украинские защитники выгнали из Тростянца элиту российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. От оккупантов также освободили Боромлю и несколько деревень.

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