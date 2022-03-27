"Референдум" о присоединении "ЛНР" к РФ - юридически ничтожен" - спикер МИД

Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях не будут иметь правовых последствий, говорит Николенко.

Российская Федерация не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в ответ на заявления о возможном т. н. "референдуме" о присоединении "ЛНР" к РФ.

"Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. В свою очередь, Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, которая ускорит ее падение в бездну глобальной изоляции", — сказал он.

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